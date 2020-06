...और अब बांग्लादेश का यह क्रिकेटर और स्टार ओपनर तमीम इकबाल के बड़े भाई निकले कोविड-19 पॉजेटिव

एक और क्रिकेटर के कोरोनावायरस से पीड़ित होने की खबर आ रही है. बांग्लादेश के पूर्व ओपनर नफीस इकबाल #NafeesIqbal) कोवि-19 पॉजेटिव पाए गए हैं. नफीस इकबाल बांग्लादेश के ओपनर तमीम इकबाल के बड़े भाई हैं. बांग्लादेश अखबार डेली स्टार न्यूजपेपर के अनुसार नफीस (#NafeesIqbal) ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि वह कोरोनावायरस के संपर्क में आ गए हैं और फिलहाल चटगांव में अपने घर पर क्वारंटीन में हैं.

Nafees Iqbal tested positive for Covid-19. Hope he will get well soon. pic.twitter.com/CR56DZdxJd