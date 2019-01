इसलिए हार्दिक और केएल राहुल को मिल सकती है और कड़ी सजा, बीसीसीआई सचिव ने बताया कारण

करण जौहर के शो 'कॉफी विद करण' में टीम इंडिया के सदस्य हार्दिक पंड्या और केएल राहुल के कमेंटों का मामला और तूल पकड़ता जा रहा है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सचिन अनिरुद्ध चौधरी ने इन दोनों सितारा खिलाड़ियों को विनोद राय के बयान से इतर और कड़ी सजा देने की बात कही है. चौधरी ने कहा स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर के बॉल टेंपरिंग कांड में फंसने के बाद उनके आईपीएल के पूरे सेशन से निष्कासन के फैसले को देखते हुए सीओए के चेयरमैन विनोद राय का इन दोनों को केवल दो मैचों से निलंबित करने की बात एक 'अस्थायी व्यवस्था' हो सकती है.

Hardik Pandya : When i lost my virginity, i told them, "Mai Aj kar kay aya ho" pic.twitter.com/6HfX0zRWHy

अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि इस मामले में खिलाड़ियों को दी जाने वाली सजा को पूरी करने के बाद पूरी तरह 'संवेदनशील प्रक्रिया' से गुजरने के बाद ही टीम के साथ फिर से जुड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर हार्दिक पंड्या और केएल राहुल दोषी पाए जाते हैं, तो तय नियमों के अनुसार इन पर दो मैचों का प्रतिबंध केवल 'अस्थायी व्यवस्था' की तरह से होगा. चौधरी ने कहा कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर को पूरे आईपीएल सेशन से ही हाथ धोना पड़ा था.

RT if you wish to slap Hardik Pandya pic.twitter.com/EOdc9QOhyw