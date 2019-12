अब पूर्व विंडीज कप्तान क्लाइव लॉयड को मिलेगी सर की उपाधि

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेट कप्तान क्लाइव लॉयड (Clive Lloyd) को इस खेल में उनके योगदान को देखते हुए नाइटहुड देने का फैसला किया गया है. इसके बाद अब वह 'सर' क्लाइव लॉयड कहलाएंगे. वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर 75 साल के लॉयड (Clive Lloyd) को नाइटहुड दिए जाने की पुष्टि की. बोर्ड ने लिखा है, "वेस्टइंडीज के महान कप्तान क्लाइव लॉयड को बधाई. नए साल पर क्रिकेट में योगदान के लिए उन्हें नाइटहुड दिया जाएगा"

ARISE SIR CLIVE



Congratulations to West Indies Great Clive Lloyd who is set to receive a Knighthood in the New Year for his outstanding service to Cricket pic.twitter.com/bFRO9KVaOR