अब रवि शास्त्री का सूर्यकुमार यादव को लेकर खुलासा, इस वजह से ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुना गया

पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए हुए टीम इडिया (Team India) के चयन के बाद दो बड़े विवादों ने बीसीसीआई को घेर लिया और इनमें से एक विवाद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को लेकर रहा, तो दूसरा सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के साथ रहा, जिनके साथ तमाम फैंस की सहानुभूति जुड़ी ही कि इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी के बावजूद सूर्यकुमार यादव को वनडे और टी20 टीम में जगह क्यों नहीं दी गई. इन विवादों के बाद भारतीय कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने पहले रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर रखे जाने पर सफाई दी, तो अब उन्होंने बताया है कि क्यों सूर्यकुमार यादव को टीम में नहीं चुना गया. सूर्यकुमार एक ऐसे बल्लेबाज हैं, जो लगातार तीसरे साल आईपीएल में चार सौ रन का आंकड़ा छूने वाले इकलौते बल्लेबाज बनने की कगार पर खड़े हैं. सूर्य ने साल 2018 में सूर्यकुमार ने 512 और पिछले साल 424 रन बनाए थे. और अब जब मुंबई का एक लीग मुकाबला बाकी है, तो सूर्य खेले 13 मैचों में 41.55 के औसत से 274 रन बना चुके हैं.

