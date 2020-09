अब धनश्री वर्मा ने मंगेतर युजवेंद्र चहल को इस विश्व प्रसिद्ध गाने के साथ किया याद, VIDEO

धनश्री वर्मा नियमित रूप से अपने डांस वीडियो शूट कर रही हैं और इन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही हैं. और अब एक हालिया डांस शूट के दौरान धनश्री को चहल की याद आयी, तो उन्होंने बहत ही खास अंदाज में चहल को याद किया. ब्रेक के दौरान धनश्री ने पिछले साल रिलीज हुए 'ILY" (I Love you baby) गाने पर अपने अंदाज को मैच कर युजवेंद्र को मैसेज भेजा.

इस गाने को अमरीकी प्रोड्यूसर सर्फ मेसा ने बनाया था और इसे एमिली फ्लूड ने आवाज दी है. इस गाने को पहली बार 26 नवंबर 2019 को रिलीज किया गया था. जब इस गाने को एक बार फिर से फरवरी 2020 में जारी किया गया, तो इसने प्रसद्धि के नए आयाम स्थापित किए. पहले यह टिकटॉक पर प्रसिद्ध हुआ और तब यह रोमानियन एयरप्ले 100 चार्ट में शीर्ष पर बना हुआ है. इसके बाद इस गाने ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड में शीर्ष 10 गाने में पहुंचा.

गाने के बोल

I love you, baby

And if it's quite all right

I need you, baby

To warm these lonely nights

Trust in me when I say

