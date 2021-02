अब पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर अहमदाबाद की पिच पर बुरी तरह बरसे, लेकिन...

दिग्गज पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) की पिच को लेकर सवाल उठाए हैं. तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड की करारी हार के बाद पिच को लेकर आवाज लगातार तेज हो रही है. वेंगसरकर ने कहा कि तीसरे टेस्ट की पिच टेस्ट क्रिकेट का एक "खराब विज्ञापन" है. अक्षर पटेल (Axar Patel) और आर. अश्विन (Ravichandran Ashwin) की गेंदबाजी के बूते भारत ने तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को दस विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. यह टेस्ट मैच दो दिन से भी कम समय और 842 गेंदों के भीतर खत्म हो गया था. साल 1934-35 के बाद से यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास का दूसरा सबसे छोटी अवधि का टेस्ट मैच था. और इसी के बाद से विश्व क्रिकेट में इस मुकाबले की पिच को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. और अब इन सवालों में सबसे हालिया बड़ा नाम दिलीप वेंगसरकर का है, लेकिन इसके साथ ही वेंगी ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को भी बुरी तरह से लताड़ लगायी है.

Pitch for the Third Test after the final touch from the pitch Curators! Are you happy with the pitch? #INDvsENG#INDvsENG_2021#PinkBallTest#MoteraStadium#NarendraModiStadiumpic.twitter.com/chbMDCWwun