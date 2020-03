अब गौतम गंभीर ने फिर से किया इतनी रकम देने का ऐलान, कुछ ऐसे क्रिकेटप्रेमी कोस रहे हैं सुपर सितारों को

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार का शनिवार को पीएम फंड में 25 करोड़ रुपये की भारी भरकम रकम देने के बाद अब कुछ लोगों पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं. बहरहाल, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने एक बार फिर से कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ने और इससे प्रभावित लोगों की मदद के लिए एक करोड़ रुपये का दान देने का ऐलान किया है, तो वहीं उन्होंने अपने एक महीने का वेतन भी दान में देने की घोषणा की है. लेकिन दूसरी तरफ सुपरस्टार क्रिकेटरों के लिए प्रशंसकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. उनके लिए सवाल बढ़ते जा रहे हैं. और जाहिर है कि यह स्वाभाविक है. कारण है जो सालान सौ करोड़ से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं, उन्होंने मानो अपनी जेबेें सिल ली हैं !!

It is time that all resources of the country be directed towards fighting COVID-19. Have released INR 1 Crore from my MP LAD fund towards relief efforts. Have also donated one month's salary towards the Central Relief Fund.



United we stand!! @narendramodi@JPNadda@BJP4Delhi — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) March 28, 2020

गंभीर ने कहा कि यह एक ऐसा मुश्किल समय है, जब देश के सभी संसाधनों को कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है. मैं अपने एमपी फंड से एक करोड़ रुपये राहतकोष में देन का ऐलान करता हूं. साथ ही मैं अपना एक महीने का वेतन भी केंद्र राहत कोष में दूंगा. इससे पहले गंभीर ने कुछ दिन पहले अपने एमपी फंड से ही 50 लाख रुपये दान देने का ऐलान किया था.

शनिवार को ही सुरेश रैना ने भी 52 लाख रुपये दिए थे, तो बीसीसीआई ने भी 51 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. यहां तक कि आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले बिहार के ईशान किशन ने ढाई लाख रुपये देने का ऐलान किया.

Where are the Khans?

Where is Virat Kohli?

These people earn in crores and still no donations. Can anyone explain? pic.twitter.com/DnAm6gCu9j — Shruti (@shruttitandon) March 28, 2020

लेकिन करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमी अभी भी इस बात की खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि अरबपति विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी के अलावा रोहित शर्मा और और बाकी खिलाड़ी की जेब से पैसा कब निकलेगा. जाहिर अब सुपरसितारों के मैसेज और बाल कटवाने के वीडियो प्रशंसकों को चिढ़ाने लगे हैं.

Sachin Tendulkar and Sourav Ganguly have donated 50 lakhs each towards #COVID19 relief.



- PV Sindhu has donated 8 lakhs

- MS Dhoni has donated 1 lakh

- Virat Kohli has donated NOTHING yet.



Retired players are donating more than current ones who are multi millionaires. — Sohini (@Mittermaniac) March 27, 2020

घर-घर में विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी को जमकर कोसा जा रहा है. उनके चाहने वाले भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ये इतना पैसा लेकर कहां जाएंगे, आखिर अब मदद नहीं करेंगे, तो कब करेंगे, इन्होंने तो बिल्कुल हद कर दी, इन्हें शर्म भी नहीं आ रही, वगैरह-वगैरह. पर विराट हैं कि ऐसे समय कभी बाल कटवाने का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो धोनी ने दो चुप्पी साध ली है. उम्मीद है कि अक्षय कुमार के ऐलान के बाद इनकी नींद शायद जरूर टूटे

अब जब देशभर में लाखों मजदूरों के जीवन पर आ पड़ी है. उन्हें खान-पान की समस्या का लॉकडाउन ने सकंट बढ़ा दिया है.और जब देश के प्रधानमंत्री खुलकर दान देने की अपील कर रहे हैं, ऐसे में सुपर सितारों का रवैया समझ से परे है