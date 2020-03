अब कनिका कपूर ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के लिए बढ़ाया खतरा, सीएसए ने लिया यह फैसला

अभी तक तो गायिका कनिका कपूर (Kanika Kapoor) की गैरजिम्मेदारना हरकत के लपटे में दिग्गज भारतीय और नेता शामिल थे, लेकिन अब इसमें दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम (Cricket South Africa) भी लपेटे में आती दिख रही है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि कनिका कपूर (Kanika Kapoor) कोरोनावायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद आइसोलेशन में हैं और उनका इलाज चल रहा है. लेकिन समय गुजरने के साथ-साथ ही अब और खुलासे हो रहे हैं कि कौन-कौन इस गायिका के संपर्क में आया था. अब ताजा मसला दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम को लेकर है. देखने की बात यह होगी आने वाले दिनों कनिका कपूर (Kanika Kapoor) के प्रभाव के और क्या-क्या परिणाम सामने आते हैं.

Kanika Kapoor had been tested with high load at the airport and advised to self isolate. She ignored that advice, you dimwit. At that point, indians who had not been abroad had no cause for worry and they played Holi. https://t.co/lkQah4iVPZ