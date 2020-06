किंग्स इलेवन पंजाब के मालिक ने कही चीनी कंपनियों से नाता तोड़ने की बात, तो खुद फंस गए

वाडिया ने कहा, ‘‘हमें देश की खातिर ऐसा (आईपीएल में चीन के प्रायोजकों से नाता तोड़ना) करना चाहिए. देश पहले है, पैसा बाद में आता है और यह इंडियन प्रीमियर लीग है, चीन प्रीमियर लीग नहीं. इसे उदाहरण पेश करना चाहिए और रास्ता दिखाना चाहिए.' उन्होंने कहा, ‘‘हां, शुरुआत में प्रायोजक ढूंढना मुश्किल होगा लेकिन मुझे लगता है कि पर्याप्त भारतीय प्रायोजक मौजूद हैं जो उनकी जगह ले सकते हैं. हमें देश और सरकार का सम्मान करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण सैनिकों को जो हमारे लिए अपना जीवन जोखिम में डालते हैं.' नेस वाडिया ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें ही सवालों से घेरना शुरू कर दिया है.

@nesswadia says he doesn't buy #ChineseProducts. Can he confirm that he only buys #IndianProducts?