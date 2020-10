अब एमएस धोनी इस नए धंधे में आजमाएंगे हाथ, पत्नी साक्षी ने साझा की जानकारी

साक्षी ने कहा कि मैंने इस कहानी के रचनात्मक गतिविधि में तब्दील होने की प्रक्रिया पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया है. हमने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की है की है कि प्रक्रिया का स्तर उच्च बना रहे. जब हम रोअर ऑफ द लॉयन को आगे बढ़ा रहे थे, तो हमने सोचा है कि यह इंटरटेनमेंट बिजेनस में आने का सही समय है.

We ll need all your love and blessings ! @DhoniLtdpic.twitter.com/ElDH3dq8ch