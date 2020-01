अब पीसीबी चला 'विराट की राह', तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को झेलनी पड़ेगी यह सजा

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के फॉलो करने वाले ज्यादातर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी, PCB) ने भी कोहली के नियम-कायदों पर चलने का फैसला किया है. हालांकि, यह भले ही मानकों के लिहाज से कोहली (Virat Kohli) की बराबरी नहीं ही करता, लेकिन इसमें विराट से प्रेरणा की बात साफ तौर पर महसूस की जा सकती है. पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों के लिए एक नया ही फरमान जारी किया है. यह फरमान उन तमाम खिलाड़ियों के लिए है, जो पीसीबी के साथ केंद्रीय अनुबंध से बंधे हैं. निश्चित ही, अब सभी खिलाड़ियों को खुद के ऊपर खासा काम करना होगा

Captain Virat Kohli is the King, when it comes to turning fielders into mere spectators. Can you #GuessTheShot? #PlayBoldpic.twitter.com/XXqH8jzHXa