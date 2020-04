सचिन तेंदुलकर ने कोरोनावायरस प्रभावितों की मदद के लिए अब की यह घोषणा

कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिये पहले ही 50 लाख रूपये का दान दे चुके महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अब प्रभावितों की मदद के लिए एक और ऐलान किया है. एक गैर सरकारी संगठन अपनालय ने ट्वीट के जरिये तेंदुलकर को धन्यवाद दिया. निश्चित ही, सचिन तेंदुलकर का यह कदम और भी खिलाड़ियों को आने वाले समय में प्रभावितों की मदद के लिए और काम करने की प्रेरणा देगा.

My best wishes to @ApnalayaTweets to continue your work in the service of the distressed and needy. Keep up your good work.???????? https://t.co/1ZPVLK7fFb