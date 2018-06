अब सचिन तेंदुलकर पर हुआ भारतीय फुटबॉल कप्तान के दर्द का असर, की यह अपील

खास बातें भारतीय खेलप्रेमियों सचिन की अपील सुनो! पहले विराट..और अब सचिन ! सुनील की पीड़ा पर दिग्गजों ने की अपील

Please take notice of my good friend and Indian football skipper

's post and please make an effort.

— Virat Kohli (@imVkohli) June 2, 2018

This is nothing but a small plea from me to you. Take out a little time and give me a listen. pic.twitter.com/fcOA3qPH8i — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) June 2, 2018

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के बाद अब महान पूर्व बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने भी भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री के दर्द को समझा है. सचिन ने भी ट्विटर के जरिए देश के फुटबॉलप्रेमियों से अपील की है कि वे सुनील का समर्थन करें और भारतीय टीम का हौसला बढ़ाएं. दरअसल मुंबई में इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला जा रहा है. एक दिन पहले ही भारत ने चीनी ताइपे को 5-0 से हराया था, लेकिन मैच के बाद सुनील छेत्री की जो प्रतिक्रिया आई, वह अनुपम खेर से लेकर विराट कोहली. और विराट कोहली से लेकर सचिन तेंदुलकर तक पर ्असर कर गई.सुनील के अनुरोध का असर दिग्गजों में पहले अभिनेत अनुपम खेल पर हुआ था. उन्होंने सुनील छेत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए इस मुद्दे को आगे बढ़ाया था. बात निकली, तो यह बढ़ते-बढ़ते रविवार दोपहर तक विराट कोहली तक पहुंची. एक बार विराट कोहली ने अपील की, तो सुनील छेत्री के समर्थन में अपील के सिलसिले ने गति पकड़ ली. इसके बाद रात तक मास्टर ब्लास्टर ने भी इस मामले पर अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हुए वीडियो संदेश जारी किया.और रविवार करीब साढ़े आठ बजे सचिन तेंदुलकर ने अपने वीडियो मैसेज में फुटबॉलप्रेमियों से अपील की कि वे अपने कप्तान और टीम की हौसलाअफजाई करें. सचिन ने एक तरह से पूरे देश के खेलप्रेमियो से अपील करते हुए कहा कि जहां भी और जब भी भारतीय फुटबॉल टीम खेलती है, तो आप स्टेडियम को भर दें और भारतीय टीम की जमकर हौसलाअफजाई करें. दरअसल सुनील छेत्री ने मैच के बाद बहुत ही भावुक अपील की थी. दरअसल सुनील क्षेत्री का दिल इस बात से दुखा कि स्टेडियम में भारत की जीत के जश्न के लिए न के बराबर ही दर्शक थे.

C'mon India... Let's fill in the stadiums and support our teams wherever and whenever they are playing. @chetrisunil11@IndianFootballpic.twitter.com/xoHsTXEkYp — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 3, 2018

इस पर सुनील ने अपने वीडियो संदेश में अपील करते हुए कहा कि आप हम पर चीखें, चिल्लाएं, हमें गाली दें, कुछ भी करें, लेकिन आप स्टेडियम में पहुंचकर भारतीय टीम की हौसलाअफजाई करें. अब यह देखने वाली बात होगी कि दिग्गजों की अपील का असर सोमवार को मैच में देखने को मिलता है या नहीं.