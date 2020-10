अब सचिन तेंदुलकर ने इस बल्लेबाज को खतरनाक करार दिया, तो इरफान पठान बोले कि...

इंडियन प्रीमियर लीग (IPl 20) में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के मुकाबले के बाद हर ओर एक ही बल्लेबाज के नाम का शोर है, इसी बल्लेबाज के नाम की चर्चा है. मानों एक बार फिर से सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Ydav) ने क्रिकेट जगत को अपना परिचय दिया है. वास्तव में राजस्थान के खिलाफ सूर्यकुमार यादव ने ऑफ स्टंप से विकेटकीपर के ऊपर से जो छक्का मारा, उसे इस आईपीएल के सर्वश्रेष्ठ शॉटों में से एक गिना जाएगा. विकेट के चारों पर सूर्यकुमार ने रन बरसाते हुए नाबाद 79 रन की पारी खेली, जो सभी को अपना मुरीद बना गई. लेकिन इमरान खान से सचिन तेंदुलकर तक. यादव ने 47 गेंदों पर नाबाद आतिशी पारी खेली, जिसमें सूर्यकुमार के बल्ले से निकले शॉट नएपन का अहसास करा गए.

.@surya_14kumar is special and very dangerous because he can play on all sides of the wicket.#MIvRR#IPL2020