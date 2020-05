अब सुरेश रैना ने शाहिद अफरीदी को पीएम मोदी के खिलाफ असभ्य बयान के लिए लगाई बुरी तरह लताड़

हरभजन सिंह और युवराज सिंह के बाद अब अब सुरेश रैना ने पाकिस्तानी पूर्व कप्तान शाहिद फरीदी पर पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के लिए पलटवार किया है. सुरेश रैना ने अपनी ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि किसी शख्स को प्रासंगिक बने रहने के लिए क्या करना चाहिए. खासतौर पर एक ऐसे देश के लिए जो खैरात पर जी रहा है. इसलिए बेहतर है कि कश्मीर को छोड़कर आपको अपने नाकाम देश के लिए कुछ करना चाहिए.

Gosh! What all a person must do to remain relevant! Even more so for a nation that is living on alms. So, better do something for your failed nation and leave #Kashmir alone. I am a proud Kashmiri and it is and will always remain an inalienable part of India. Jai Hind!