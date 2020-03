अब तो इस महिला 'बच्ची क्रिकेटर' ने भी दान दे दिया, अब सुपरस्टार क्रिकेटर आए माताएं और बहनों के निशाने पर

यह भी पढ़ें:

अब अनजाने से चहरे और महिला युवा 'बेबी क्रिक्रेटर' रिचा घोष की खबर जैसे ही घर-घर पहुंची, वैसे ही महिलाओं तथा पुरुषों ने सुपरस्टार क्रिकेटरों को कोसना शुरू कर दिया, जो कोसना पिछले कई दिनों से जारी है, लेकिन रिचा की मदद के बाद को इस चर्चा और कोसने और तेज गति पकड़ ली.

@imVkohli If you have done the donation then thank you if not then we were wrong that thinking cricketers are playing for India pic.twitter.com/iprkUWoEyf — poonam kapil deo (@poonamkapildeo) March 28, 2020

तमाम माताएं और बहने अपने उन बेटों और भाइयों को नसीहतें दे रही हैं, जो दिन रात एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या के नाम की माला जपते रहते हैं. घरों घूमते टहलते इनके अंदाज की नकल करते हैं, लेकिन अब इन्हें सुनना पड़ रहा हैं. माताएं-बहने कह रही हैं कि इनसे अच्छी तो हमारी बच्ची रिचा ही निकली. ये कह रही हैं कि पैसा नहीं, नीयत होनी चाहिए. बातें कर रही हैं कि काहे के सुपरस्टार! संकट में जेब सिल ली है इन्होंने! नाम बड़े और दर्शन छोटे!! वगैरह-वगैरह!

We should boycott all the rich movie stars and those rich cricketers who are not donating now. We should not watch their movies and buy tickets to see the matches! — sahana (@sahanaroy10) March 29, 2020

अब पुरुष प्रशंसकों को इन तानों पर अपना सा मुंह लेकर रह जाना पड़ रहा है. इन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि क्यों साल में दो सौ करोड़ और सिर्फ एक ट्वीट भर करने के लिए लाखों रुपये बटोरने वाले विराट कोहली ने पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बावजूद फंड में कोई रकम जमा नही करायी. एमएस धोनी तो मानो लापतागंज से हो गए गए हैं! और अक्सर घोड़े की सवारी की तस्वीर भेजने वाले रवींद्र जडेजा भी गायब हैं! सुनील गावस्कर और कपिल देव सरीखे दिग्गजों ने चुप्पी साध ली है. साल में करीब 15 करोड़ की कमाई करने वाले कोच रवि शास्त्री भी बस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं.

Shame on you Indian cricketers and Bollywood you have properties of millions billions but you people are not donating one rupees and you're posting videos of your Home you're not human beings you used common people for your popularity only or social media pic.twitter.com/Bri0sPis27 — Priyanka Chandrakar (@Priyank60382699) March 26, 2020

कुल मिलाकर सुपरसितारों की शहर-शहर और गली-गली चर्चा है. पहले तो पुरुष प्रशंसकों तक तो आलोचना हो रही थी. अब इसमें माताएं और बहने भी शामिल हो गई हैं.