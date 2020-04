अब इस 'गरीब' और अनजाने तेज गेंदबाज ने दिया पीएम और सीएम फंड में दान, अमीर स्टार सीमर अभी भी हैं 'खामोश'

ईशान पोरेल ने 22 मैचों में 61 विकेट लिए हैं. और जहां ईशान पोरेल ने अलग-अलग फंड में जरूरतमंदों की मदद के लिए 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है, तो वहीं उनके ऩाम से मिलते-जुलते टीम इंडिया के अमीर ईशांत शर्मा का अभी तक कोई अता-पता नहीं है. यह वही ईशांत शर्मा हैं, जो अपनी शादी का कार्ड के साथ पीएम मोदी को न्योता देने गए थे, लेकिन पीएम मोदी की अपील पर गायब हैं.

Bengal and India A pacer Ishan Porel donates Rs 50,000 to corona relief funds and initiates effort to supply food to 100 persons who can't afford under the circumstances