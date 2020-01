..और अब मुंबई-कर्नाटक रणजी मुकाबले में मैदान पर प्रकट हुए दो सांप

ज्यादा दिन पहले की बात नहीं है, जब विदर्भ और आंध्र प्रदेश के बीच खेले गए मुकाबले में बीच मैदान पर सांप निकल आया था. और इसने खिलाड़ियों को काफी असहज कर दिया था. और अब एक और रणजी ट्रॉफी (Ranji Trophy) मुकाबले में एक नहीं दो-दो सांप मैदान पर निकल गए. और यह घटना मुंबई के बांद्रा कुर्ला मैदान पर मुंबई और कर्नाटक के बीच खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी मुकाबले के तीसरे दिन रविवार को घटी. हुआ यह है कि बीच मैदान पर खिलाड़ियों को एक साथ दो सांप दिखाई पड़े और इससे खेल रोकना पड़ा.

Ranji Trophy 2019-20: Snake-Catcher Catches Two Snakes In Mumbai-Karnataka Match Once again the domestic cricket event had a very eventful day at the cricket field during Round 04 of the Ranji Trophy 2019/20. What could be referred to as one of the one... https://t.co/mN6TPHC2Bppic.twitter.com/HPhMg8E2DS