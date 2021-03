कोहली का मैदान के बाहर विराट कारनामा, दुनिया के पहले क्रिकेटर बने, आईसीसी ने फोटो के साथ किया ट्वीट

मैदान पर रिकॉर्ड मशीन में तब्दील हो चुके भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat kohli) ने मैदान के बाहर अब नया इतिहास रच दिया है. एक ऐसा कारनामा, जिसका जिक्र अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल से किया है.एक ऐसी उपलब्धि, जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. मैदान के बाहर बनाए गए इस विराट कारनामे को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस बहुत ही उत्साहित होकर प्रतिक्रिया कर रहे हैं. दरअसल विराट कोहली (Virat Kohli) अब दुनिया भर की उन कुछ खास हस्तियों की सूची में शामिल हो गए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर सौ मिलियन फॉलोअर्स हैं. और विराट इस कारनामे को अंजाम देने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर हैं. इस आंकड़े को विराट ने सोमवार को हासिल किया. और जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली, वैसे ही आईसीसी ने इसे ट्वीट करने में देर नहीं लगायी.

Virat Kohli - the first cricket star to hit 100 million followers on Instagram pic.twitter.com/HI1hTSbo8M