अब विराट कोहली की टीम के विदेशी कोच ने की पीएम के जनता कर्फ्यू की जमकर सराहना

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कोच माइक हेसन ने भारत में कोरोनावायरस के खतरों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर रविवार को जारी 'जनता कर्फ्यू' की जमकर तारीफ की है. हेसन ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर मुंबई में बांद्रा-वर्ली सीलिंक का एक विडियो शेयर किया. इसमें उन्होंने कहा है कि शहर में 'जनता कर्फ्यू' काफी सफल होता दिखाई दे रहा है.

हेसन ने टवीटर पर लिखा, 'बीते कई वर्षों में अपने होटल के कमरे से कई बार इसे देखा है, लेकिन इस पर कभी भी 1000 कारों से कम नहीं होतीं थी. भारत में आज कोविड-19 के खिलाफ 14 घंटे का कर्फ्यू है. ऐसा लग रहा है जैसे मानो इसका सही से पालन किया जा रहा है.' हेसन इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के भी कोच हैं.

Have seen this view many times from my hotel room over the years but not with less than 1000 cars on it........#India is having a curfew today for 14 hours to fight #covid_19 it's looks like it's being followed

