वर्तमान भारतीय खिलाड़ियों में विराट कोहली को सबसे बुद्धिमान नहीं मानते वसीम जाफर और...

यह भी पढ़ें:

वास्तव में भारतीय टीम में कप्तान विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा, केएल राहुल सहित कई खिलाड़ी हैं, जिन्हें बुद्धिमान माना जाता है. खासकर कप्तान विराट कोहली को. जिस तरह से विराट बयान देते हैं या मीडिया में बात करते हैं, उसे कई दिग्गजों ने उनकी उम्र से कहीं ज्यादा परिपक्व बताया है, लेकिन वसीम जाफर विराट कोहली को सबसे बुद्धिमान क्रिकेटर नहीं मानते.

who do you think has best cricketing brain of the current players of all team? #AskWasim