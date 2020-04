अब युवराज सिंह ने किया एमएस धोनी और रैना को लेकर वह खुलासा, जिसकी चर्चा कई बार हुई

जो बात लंबे समय से क्रिकेटप्रेमी और क्रिकेटपंडित जो चर्चा किया करते थे, उसे अब पहली बार युवराज सिंह ने जोर-शोर से कहा है. युवराज ने एमएस धोनी और सुरेश रैना को लेकर बड़ा खुलासा किया है. अब यह तो आप जानते ही हैं कि सुरेश रैना को टीम इंडिया के लिए खेले करीब दो साल हो गए हैं. बीच-बीच में रैना के समर्थकों ने आवाज उठायी, लेकिन यह सेलेक्टरों के कान तक नहीं पहुंची. बहरहाल, अब युवराज सिंह ने साल 2011 वर्ल्ड कप में सुरेश रैना को लेकर खुलासा किया है. सुरेश रैना टीम इंडिया में वापसी की कोशिशों में जुटे हैं.

" MS Dhoni was batting really well. Lot Of Cricket is still left in him. He has looked innovative. We played practice games and those sixes are as big as they were. If you ask me, Mahi bhai is batting brilliantly. " - Suresh Raina