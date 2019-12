न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ पहले टेस्‍ट के दौरान इंग्‍लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) को एक दर्शक की नस्‍ली ट‍िप्‍पणी का सामना करना पड़ा है. न्यूजीलैंड टीम के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने आर्चर के साथ क‍िए ऐसे कमेंट को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया. वे मैच के दौरान नस्ली टिप्पणी का शिकार हुए आर्चर से माफी मांगना चाहते हैं. आर्चर को बे ओवल मैदान पर खेले गए पहले टेस्ट मैच (New Zealand vs England, 1st Test) के पांचवें दिन इस ट‍िप्‍पणी का श‍िकार बनना पड़ा था. स्टफ डॉट को डॉट एनजेड ने विलियमसन के हवाले से लिखा है, "यह निश्चित तौर पर उसके खिलाफ है, जिसके लिए हम कीवी लोग जाने जाते हैं. मुझे उम्मीद है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा."

A bit disturbing hearing racial insults today whilst battling to help save my team , the crowd was been amazing this week except for that one guy , @TheBarmyArmy was good as usual also