Nz vs Eng 2nd Test: चौथे दिन इंग्लैंड ड्राइविंग सीट पर, दोहरा शतक जड़कर जे रूट ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

कप्तान जोए रूट (226) रनों की पारी के दम पर इंग्लैंड ने यहां सेडन पार्क स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली पारी में दमदार प्रदर्शन कर अपने आप को मजबूत स्थिति में पहुंचा (Nz vs Eng 2nd Test) दिया. इंग्लैंड ने पहली पारी में 476 रन बनाकर न्यूजीलैंड पर 101 रनों की बढ़त ले ली थी. चौथे दिन (Nz vs Eng, Day 4) सोमवार का खेल खत्म होने तक हालांकि किवी टीम ने इस बढ़त को कम कर दिया और वह इंग्लैंड से अब सिर्फ पांच रन पीछे है. किवी टीम ने दिन का अंत दो विकेट के नुकसान पर 96 रनों के साथ किया. और इस प्रदर्शन से साफ हो चला है कि मैच किस ओर बढ़ चला है. कप्तान केन विलियम्सन 37 और रॉस टेलर 31 रन बनाकर खेल रहे हैं. कीवी टीम को हालांकि दो रन के कुल स्कोर पर ही जीत रावल (0) के रूप में पहला नुकसान हो गया था. सैम कुरैन ने रावल को आउट किया. क्रिस वोक्स ने 28 के कुल स्कोर पर दूसरे सलामी बल्लेबाज टॉम लाथम (18) को पवेलियन भेजा. इसके बाद विलियम्सन और टेलर ने मेहनत करते हुए विकेट पर पैर जमाए. इन दोनों के बीच अभी तक 68 रनों की साझेदारी हो रही है.

