Nz vs Eng 2nd Test: कप्तान जो रूट और रोरी बर्न्स ने शतक जड़ कराई इंग्लैंड की मैच में वापसी

कप्तान जो रूट (Joe Root) और रोरी बर्न्स (Rory Burns) के शतकों से इंग्लैंड ने वापसी की लेकिन न्यूजीलैंड ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन लंतिम क्षणों में दो विकेट चटकाकर अपना पलड़ा भारी रखा. रूट ने फार्म में वापसी की और वह 114 रन बनाकर खेल रहे हैं. बर्न्स ने क्षेत्ररक्षकों की गलतियों का फायदा उठाते हुए 101 रन की पारी खेली. दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 177 रन की साझेदारी भी की. बारिश के कारण दिन का खेल जब 16 ओवर पहले समाप्त घोषित किया गया तब इंग्लैंड ने पांच विकेट पर 269 रन बनाए थे. विकेटकीपर बल्लेबाज ओली पोप चार रन बनाकर कप्तान का साथ निभा रहे हैं. इंग्लैंड की टीम अब भी न्यूजीलैंड से 106 रन से पीछे है, जबकि उसके पांच विकेट शेष हैं. न्यूजीलैंड ने पहली पारी में375 रन बनाए थे.

ICYMI: Centurions Joe Root and Rory Burns took England to 269/5, reducing the deficit to 106 runs, before rain forced early close of play on day three in Hamilton.#NZvENG REPORT https://t.co/ivOgxYJEQh