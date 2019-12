NZ vs ENG: टेस्ट में 7000 रन पूरे करने वाले न्यूजीलैंड के दूसरे बल्लेबाज बने रॉस टेलर..

New Zealand vs England, 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के मध्‍य क्रम के बल्‍लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor)टेस्ट क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाले अपने देश के दूसरे और दुनिया के 51वें बल्लेबाज बन गए हैं. उन्‍होंनेयहां सेडन पार्क स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच के आख‍िरी द‍िन यह उपलब्धि हासिल की. 35 वर्षीय टेलर ने अपनी 169वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया और पारी के मामले में उन्होंने न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग (Stephen Fleming) को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 189 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी. फ्लेमिंग ने 111 टेस्ट मैचों में 7172 रन बनाए थे.

