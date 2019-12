NZ vs ENG 2nd Test: टॉम लॉथम का शतक रहा दूसरे दिन के खेल का आकर्षण

टॉम लॉथम (105) के शतक के बाद बीजे वाटलिंग (55) और डेरिल मिशेल (73) के अर्धशतकों से न्यूजीलैंड ने यहां सेडन पार्क मैदान पर खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट (NZ vs Eng 2nd Test) मैच के दूसरे दिन शनिवार को अपनी पहली पारी में 375 रन का अच्छा स्कोर बना लिया. इंग्लैंड ने इसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक दो विकेट पर 39 रन बना लिए हैं. इंग्लैंड अभी न्यूजीलैंड के स्कोर से 336 रन पीछे हैं. स्टंप्स के समय रोरी बर्न्‍स 51 गेंदों पर चार चौकों की मदद से 24 और कप्तान जोए रूट 29 गेंदों पर एक चौके की मदद से छह रन बनाकर नाबाद लौटे. उनके अलावा डोमिनिक सिब्ले और जोए डेनली ने चार-चार रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए टिम साउदी और मैट हेनरी को अब तक एक-एक सफलता मिली है.

