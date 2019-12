New Zealand vs England, 2nd Test: टॉम लाथम (Tom Latham) के नाबाद शतक और रोस टेलर (Ross Taylor)के साथ उनकी शतकीय साझेदारी की मदद से न्यूजीलैंड टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन मजबूत शुरुआत की. पहले द‍िन बार‍िश के कारण केवल 54.3 ओवर का खेल ही संभव हो पाया. बारिश के कारण खेल जब रोका गया उस समय न्‍यूजीलैंड की पहली पारी का स्‍कोर तीन व‍िकेट खोकर 173 रन था. स्‍टंप्‍स के समय लाथम 101 रन बनाकर खेल रहे थे, उनके साथ हेनरी न‍िकोल्‍स 5 रन बनाकर क्रीज पर थे. कीवी टीम ने अब तक जीत रावल, केन व‍िल‍ियमसन और रॉस टेलर के व‍िकेट गंवाए हैं. इससे पहले मैच में इंग्‍लैंड टीम के कप्‍तान जो रूट ने टास जीतकर न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रि‍त क‍िया.

