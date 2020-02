खास बातें मैच में रॉस टेलर का कैच छूटा था कुलदीप यादव से बाद में टेलर ने शतक जड़कर न्‍यूजीलैंड का द‍िला दी जीत 10 ओवर में कुलदीप ने 'खर्च' कर डाले 84 रन

New Zealand vs India, 1st ODI: भारतीय टीम को न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ पहले वनडे मैच में चार व‍िकेट की हार सामना करना पड़ा है. मैच में श्रेयस अय्यर के शतक के सहारे भारतीय टीम ने न‍िर्धार‍ित 50 ओवर में चार व‍िकेट पर 347 रन का बड़ा स्‍कोर बनाया था लेक‍िन रॉस टेलर के नाबाद शतक की मदद से न्‍यूजीलैंड ने 48.1 ओवर में छह व‍िकेट खोकर टारगेट हास‍िल कर ल‍िया. मैच भारत के चाइनामैन बॉलर कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav)के ल‍िए न‍िराशाजनक रहा. रवींद्र जडेजा की गेंद पर रॉस टेलर का ऊंचा कैच कुलदीप पकड़ नहीं सके थे जब कुलदीप ने यह कैच छोड़ा तो टेलर 10 रन पर थे, बाद में उन्‍होंने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए मैच का नक्‍शा ही बदल द‍िया. कुलदीप ने गेंदबाजी में हालांक‍ि दो व‍िकेट ल‍िए लेक‍िन उन्‍होंने अपने 10 ओवर के स्‍पैल में 84 रन दे डाले. कुलदीप का वनडे इंटरनेशनल में यह अब तक का सबसे महंगा गेंदबाजी व‍िश्‍लेषण है. यहीं नहीं, हैम‍िल्‍टन वनडे का आज का उनका गेंदबाजी व‍िश्‍लेषण वनडे मैचों में क‍िसी भारतीय स्‍प‍िन गेंदबाज का तीसरा सबसे खराब व‍िश्‍लेषण है. वनडे में क‍िसी भारतीय का सबसे 'खराब' गेंदबाजी व‍िश्‍लेषण के मामले में पहले नंबर पर युजवेंद्र चहल हैं, ज‍िन्‍होंने 10 ओवर में 88 रन 'खर्च' क‍िए थे. पीयूष चावला इस मामले में दूसरे स्‍थान पर हैं उन्‍होंने 85 रन द‍िए थे. महंगे भारतीय स्‍प‍िन गेंदबाजों की सूची में अब कुलदीप (Kuldeep Yadav) तीसरे स्‍थान पर आ गए हैं. टेलर का कैच छोड़ने के ल‍िए भी कुलदीप क्र‍िकेटप्रेम‍ियों के न‍िशाने पर रहे. सोशल मीड‍िया पर उनके प्रदर्शन को लेकर कई तीखे कमेंट क‍िए गए.

@imVkohli boy,kuldeep yadav can be rested , find suitable bowler instead, lost first odi — G H Nathan (@GHNathan2) February 5, 2020

With Kuldeep Yadav and Sundar failing Ashwin's chances of playing white ball cricket again increases. #NZvsIND#NZvIND — B* (@EdgedAndGone) February 5, 2020

Kuldeep Yadav Today 10/84/2 Conceeded the Most Runs In an Innings In his ODI Career, Previous Most Were 10/75/2 Vs Aus at Indore 2017.



Kuldeep In Last 5 ODIs :

10/67/0

10/55/0

10/65/2

10/62/1

10/84/2



For Me Chahal > Kuldeep In LOIs.#NZvsIND#INDvNZ — Umair khan (@khanUmair90) February 5, 2020

Can someone explain to me how Kuldeep Yadav got the impression that he is a great wicket taker.... and who convinced the team management also on this... 2 wickets for 84 runs...is this gully cricket? — Anindya Sundar Ghosh (@ronijuee) February 5, 2020

Since Moen Ali has smashed Kuldeep Yadav in the last IPL he hasn't been the same bowler. His confidence has been shattered since WC19..Domestic cricket is the easiest and simple way to get back the confidence like KL Rahul did when he was dropped from the test team.#NZvIND — legendrock31 (@Munnaaaaahhhhh) February 5, 2020

हैम‍िल्‍टन में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के शतक (103), केएल राहुल के 88 और कप्‍तान व‍िराट कोहली के 51 रनों की मदद से 50 ओवर में चार व‍िकेट पर 347 रन का स्‍कोर बनाया था लेक‍िन टेलर और लाथम की जोरदार पार‍ियों की बदौलत मेजबानों ने 48.1 ओवर में छह व‍िकेट खोकर टारगेट हास‍िल कर ल‍िया. रॉस टेलर ने अपनी नाबाद 109 रन की पारी के दौरान 84 गेंदें खेलीं और 10 चौके व तीन छक्‍के जड़े, वहीं लाथम ने 48 गेंदों पर आठ चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 69 रन बनाए. इन दोनों बल्‍लेबाजों के अलावा हेनरी न‍िकोल्‍स ने भी 82 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली. रॉस टेलर को मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया गया.