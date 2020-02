खास बातें डाइव लगाते हुए गेंद पकड़ी और इसी एक्‍शन में क‍िया रन आउट आईसीसी ने ट्वीट में ल‍िखा-व‍िराट कोहली या जोंटी रोड्स पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को म‍िली चार व‍िकेट की हार

New Zealand vs India, 1st ODI: न्‍यूजीलैंड के मौजूदा दौरे में व‍िराट कोहली की भारतीय टीम को आज पहली हार का सामना करना पड़ा. पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ 'क्‍लीन स्‍वीप' क‍िया था, लेक‍िन वनडे सीरीज के पहले मैच में आज न्‍यूजीलैंड टीम ने चार व‍िकेट की जीत हास‍िल की. इस जीत के बाद मेजबान टीम ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हास‍िल कर ली है और सीरीज में अपनी चुनौती बरकरार रखने के ल‍िए भारत को हर हाल में 8 फरवरी को होने वाले दूसरे वनडे में जीत हास‍िल करनी होगी. भारत भले ही यह मैच हारा लेक‍िन मैच के दौरान व‍िराट कोहली (Virat Kohli) ने ज‍िस अंदाज में ब‍िजली की सी तेजी द‍िखाकर कीवी टीम के हेनरी न‍िकोल्‍स (Henry Nicholls) को रन आउट क‍िया, उसकी जमकर चर्चा हुई.

मैच में न्‍यूजीलैंड टीम भारत के 347 रन के स्‍कोर को चेज कर रही थी. इसी दौरान जसप्रीत बुमराह की गेंद कीवी बल्‍लेबाज रॉस टेलर के पैड से लगकर पास ही छ‍िटक गई. टेलर ने स‍िंगल लेने की कोश‍िश की लेक‍िन गेंद कोहली ने डाइव लगाते हुए गेंद को न केवल पकड़ा बल्‍कि दुन‍िया के बेस्‍ट फील्‍डर में शुमार रहे जोंटी रोड्स की स्‍टाइल में इसी एक्‍शन में ग‍िल्‍ल‍ियां ब‍िखेर दीं. सोशल मीड‍िया पर व‍िराट कोहली के इस रन आउट की जमकर प्रशंसा हुई. एक फैन ने ल‍िखा-व‍िराट कोहली ने क्‍या गजब रन आउट क‍िया. उन्‍होंने जोंटी रोड्स के अंदाज में फील्‍ड‍िंग की. आईसीसी ने भी अपने ट्वीट में ल‍िखा-व‍िराट कोहली या जोंटी रोड्स. डालते हैं फैंस की खास र‍िएक्‍शंस पर नजर..

Virat Kohli or Jonty Rhodes?



That was a brilliant in-the-air throw from the India skipper!



Nicholls is run out for 78.#NZvINDpic.twitter.com/ggtPqjipTm — ICC (@ICC) February 5, 2020

Excellent work by him as usual all fired up .. — Amit S. Dane (@amits_era) February 5, 2020

One a only virat — ashok20 (@ashokkavianu) February 5, 2020

हैम‍िल्‍टन में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए श्रेयस अय्यर के शतक (103), केएल राहुल के 88 और कप्‍तान व‍िराट कोहली के 51 रनों की मदद से 50 ओवर में चार व‍िकेट पर 347 रन बड़ा स्‍कोर बनाया था लेक‍िन टेलर और लाथम की जोरदार पार‍ियों की बदौलत मेजबानों ने 48.1 ओवर में छह व‍िकेट खोकर टारगेट हास‍िल कर ल‍िया. रॉस टेलर ने अपनी नाबाद 109 रन की पारी के दौरान 84 गेंदें खेलीं और 10 चौके व तीन छक्‍के जड़े, वहीं लाथम ने 48 गेंदों पर आठ चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 69 रन बनाए. इन दोनों बल्‍लेबाजों के अलावा हेनरी न‍िकोल्‍स ने भी 82 गेंदों पर 11 चौकों की मदद से 78 रन की पारी खेली. रॉस टेलर को मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िया गया.