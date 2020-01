NZ vs IND 1st T20: केन विलियमसन पर उठा सवाल, तो विराट कोहली ने इसलिए किया बचाव

भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने हालिया समय में एक के बाद एक सीरीज में जीत दर्ज की है, लेकिन बावजूद इसके कोहली (Virt Kohli) जीत भर को ही एक अच्छे कप्तान का पैमाना नहीं मानते. न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्रवार को खेले जाने वाले पहले टी20 (IND vs NZ) से पहले कोहली ने ये विचार व्यक्त किए. दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट ने कीवी कप्तान केन विलियमसन का बचाव किया. हालिया समय में विलियमसन को तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है. पर कोहली ने विलियमसन का बचाव अपने ही तर्कों से किया है.ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाक्सिंग-डे टेस्ट में न्यूजीलैंड की शर्मनाक हार के बाद विलियमसन की कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. सीरीज में न्यूजीलैंड को 0-3 से पराजय झेलनी पड़ी थी.

