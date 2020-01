NZ vs IND 1st T20: श्रेयस अय्यर पर फिदा हुए फैन, कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर की जमकर तारीफ

खास बातें श्रेयस के 27 गेंदों पर नाबाद 54 रन श्रेयस ने जड़े 3 चौके व 3 छक्के मैन ऑफ द मैच बने अय्यर

वास्तव में जिस अंदाज में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को ऑकलैंड में पहले टी20 में मात दी, कहा जा सकता है कि यह टीम विराट अब एक अलग लेवल ही टीम हो चली है. और यह जीत के लिए विराट पर ही निर्भर नहीं है. जिस अंदाज में मैन ऑफ द मैच श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने बैटिंग की, उससे कहा जा सकता है कि कि टीम इंडिया ने नंबर-4 का हल पूरी तरह से खोज लिया है. श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने नाबाद रहते हुए बेहतरीन अंदाज में मैच जिताया, तो प्रशसंकों ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ में जमकर कसीदे काढ़े. किसी ने श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को अगले दशक का बड़ा सितारा करार दिया, तो किसी ने अगला कप्तान

हालांकि, जब श्रेयस खेल रहे थे, मैच हार जीत के लिहाज से रोमांच के चरम पर था. लेकिन इस फैन की सोच देखिए

When Kohli was batting: Hotstar views: 6M



When Iyer is batting: Hostar views: 10.5M



You can't keep a superstar away from stardom for a long time. Admit it!#NZvsINDpic.twitter.com/UDZAVlKwal — Ashish ranjan (@AshishBiharBjp) January 24, 2020

यह प्रशंसक अय्यर को अगले दशक का सितारा बता रहे हैं

In 24 minutes, Shreyas Iyer showed us all why is he one of the best cricketing talents to come out of Indian shores. He is going to be big in the next decade.#NZvsIND#NZvINDpic.twitter.com/Wt12nMmAKW — V I P E R™ (@Offl_TheViper) January 24, 2020

इसमें दो राय नहीं कि आज की पारी से श्रेयस अय्यर के चाहने वालों की संख्या में कई गुना का इजाफा हो जाएगा

How many of u became fans of his batting today... I think i was first one in that list.. #ShreyasIyerpic.twitter.com/buIJise89A — Pavan Chaitanya (@Pavan4947) January 24, 2020

यह बात आपको अतिश्योक्ति लग सकती है, लेकिन किसके भविष्य में क्या लिखा है, कौन जानता है

इस तरह के मजेदार ट्वीटों की भी भरमार रही

प्रशंसकों ने अय्यर की बैटिंग की जमकर तारीफ की

What a blinder from @ShreyasIyer15 Pure talent. Way to go boy, you made batting looks so easy & the chase even easier! Take a bow. #NZvsINDpic.twitter.com/vOHQqzAV3l — ⓂⒶⒽⒺⓈⒽ ⓀⓄⓉⒾⒶⓃ (@mahikotian) January 24, 2020

इस प्रशंसक ने अय्यर के बैटिंग तूफान से न्यूजीलैंड के हुए हाल को इस मीम से बयां किया है

New Zealand bowlers trying to escape from Kl Rahul and Shreyas iyer #INDvsNZpic.twitter.com/XFpLFQUpSt — Deeeeeep (@deep_07_) January 24, 2020

