NZ vs IND 1st T20I: यह जवाब केएल राहुल ने दिया कॉन्फ्रेंस में ऋषभ पंत को इलेवन में खिलाने को लेकर

लोकेश राहुल (KL Rahul) को टीम इंडिया में नई जिम्मेदारी मिली है और वह इसका भरपूर लुत्फ ले रहे हैं. राहुल ने बल्ले के साथ-साथ विकेट के पीछे भी सराहनीय काम किया है और भारतीय टीम को एक अतिरिक्त बल्लेबाज या गेंदबाज खिलाने की आजादी दी है. ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के साथ खेले गए पहले टी-20 मैच में राहुल (KL Rahul) ने शानदार अर्धशतक लगाकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई. वहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऋषभ पंत की टीम में वापसी को लेकर केएल राहुल से अजीबोगरीब सवाल भी किया गया.

. @klrahul11 was full of praise for @ShreyasIyer15 in the post-match presser #NZvIND #TeamIndia pic.twitter.com/rSTQWdiMZ6

यह भी पढ़ें: रोहित शर्मा ने बाउंड्री पर लिया हैरतअंगेज कैच, देखता रह गया बल्लेबाज, देखें पूरा Video

मैच के बाद संवाददाता सम्मेलन में राहुल ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो मैं इस नई भूमिका का लुत्फ ले रहा हूं. इंटरनेशनल स्तर पर यहा बिल्कुल नया सा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि मैंने कभी कीपिंग नहीं की लेकिन ऐसा नहीं है. मैंने अपनी आईपीएल टीम के लिए तीन-चार साल कीपिंग की है और साथ ही मैंने फर्स्ट क्लास टीम के लिए भी ओपनिंग के साथ-साथ कीपिंग भी की है. कीपिंग के साथ मैं हमेशा टच में रहा हूं"

“Watching Johny Sins videos at young age helped me a lot . Always wanted to perform at any position just like him .”

- KL Rahul (File pic) in post match press conference pic.twitter.com/ixFrMz2DHT