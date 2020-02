New Zealand vs India, 1st Test: देश-विदेश में विजय पताका फहराने वाली व‍िराट कोहली (Virat Kohli)की भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Team) शुक्रवार से बेसिन रिजर्व की तेज पिच पर पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड का सामना करेगी तो उसके सामने विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी. शीर्ष रैंकिंग वाली भारतीय टीम के 360 अंक हैं और कागजों पर उसका पलड़ा भारी दिख रहा है लेकिन केन विलियमसन (Kane Williamson)की कीवी टीम अपने ही मैदान पर उसके ल‍िए खतरनाक साब‍ित हो सकती है. न्यूजीलैंड ने आखिरी बार मार्च 2017 में अपनी सरजमीं पर टेस्ट सीरीज गंवाई थी .उसके बाद से यहां दस में से पांच टेस्ट जीते हैं .ऑस्ट्रेलिया में 3-0 से हारने के बाद न्यूजीलैंड के इरादे जीत की राह पर वापसी के होंगे जबकि भारतीय टीम यह साबित करना चाहेगी कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत तुक्का नहीं थी और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीतना उसे आता है. मैच भारतीय समयानुसार सुबह 4:00 बजे शुरू होगा.

