NZ Vs IND 1st Test Day 2: दूसरे दिन स्टार जसप्रीत बुमराह को झेलने पड़े प्रशंसकों को ऐसे-ऐसे ताने

न्यूजीलैंड के खिलाफ बेसिन रिजर्व में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाज पूरी तरह से फ्लॉप रहे. टीम सिर्फ 165 रनों पर सिमट गई. और इसके बाद भारत भी जल्द ही मेजबानों की शुरुआत भी खराब बिगाड़ने में कामयाब रहा, लेकिन स्टार सीमर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) एक बार फिर से प्रशंसकों के निशाने पर आ गए. इन प्रशंसकों ने जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) पर जमकर तंज कसे. भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने ही ईशांत शर्मा के साथ मिलकर की थी. बेसिन रिजर्व की यह पिच सीमरों के लिए कितनी मददगार रही, यह भारतीय बैटिंग के दौरान सभी ने देखा. यहां उछाल भी थी और गेंद सीम भी हो रही थी, लेकिन बुमराह इस पिच पर वैसे बुमराह नहीं ही दिखाई पड़े, जिसकी उम्मीद उनसे की जा रही थी. न ही उनकी उछाल ने कीवी ओपनरों पर असर डाला और न ही गतिदार सीम और स्विंग दिखाई पड़ी.

Bumrah never been the same bowler after his injury. Today on well suited platform, new ball, first overs. And he still can't able to find his rhythm yet! Worrying signs. #NZvIND#Bumrahpic.twitter.com/yPXMCu5ljX