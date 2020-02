New Zealand vs India 2nd ODI Live Score: न्यूजीलैंड 5 ओवर बाद बिना नुकसान के 17 रन

India vs New Zealand 2nd ODI Live: पहले वनडे में हार झेलने के बाद टीम इंडिया तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज के दूसरे मैच (IND vs NZ 2nd ODI) में टीम विराट ने गेंदबाजी करना शुरू कर दिया है.

इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम ने अपनी इलेवन में दो बदलाव किए हैं. चलिए दोनों देशों की फाइनल इलेवन पर नजर दौड़ा लीजिए:

Captain @imVkohli wins the toss and elects to bowl first in the 2nd ODI against New Zealand. pic.twitter.com/DYkaYSCyzy