New Zealand vs India 2nd T20I Live Score: शार्दूल ठाकुर ने दिलायी पहली सफलता, गप्टिल के तेवर खत्म

ईडन पार्क मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला शुरू हो गया है. और न्यूजीलैंड ने बैटिंग करना शुरू कर दिया है. न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दोनों ही टीमों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है. आज के मुकाबले की पिच भी बैटिंग से भरपूर दिखाई पड़ रही है..एकदम बिना घास की और बहुत ही आसान पिच. आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं. मतलब साफ है कि धुआंधार बल्लेबाजी और बड़ा स्कोर एक बार फिर खड़ा होने जा रहा है. और आपको मिलने जा रहा है भरपूर मजा.

दोनों ही देशों ने ऑकलैंड में ही खेले गए पहले टी-20 मुकाबले की अपनी-अपनी इलेवन को बरकरार रखा है

भारत: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, मनीष पांडे, रवींद्र जडेजा, शार्दूल ठाकुर, मोहम्मद शमी, युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह

