NZ vs IND 2nd T20I: कुछ ऐसे बेटी के साथ रोहित शर्मा बच्चा बन गए, VIDEO हुआ तेजी से वायरल

जब से बेटी रोहित शर्मा की जिंदगी में आयी है, उनकी जिंदगी में ठहराव आया है. और उनके बल्ले से दे-दनादन रन बरसे हैं. खुद इस बात को रोहित (Rohit Sharma) ने स्वीकार किया है. और इसका सबूत भी हालिया समय में पूरी दुनिया ने देखा है. रोहित शर्मा की बेटी समायरा बहुत ही प्यारी हैं और वह गाहे-बेगाह बेटी के साथ वीडियो शेयर करते रहते हैं. या फिर उनके प्रशंसक समायरा के साथ उनका वीडियो ढूंढ कर निकाल लाते हैं. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे (NZ vs IND 2nd T20I) में नहीं चले, लेकिन एक बात साफ है कि मैचों की नाकामी रोहित को बेटी के साथ बच्चा बन जाने में तनाव दूर करने में जरूर मदद करती होगी.

बहरहाल, बेटी समायरा से जुड़ा रोहित शर्मा का एक हालिया वीडियो यह बताने के लिए काफी है कि रोहित अपनी बेटी के साथ कैसा महसूस करते हैं. और कैसे समय गुजारते हैं, जो उनके पितृत्व के दर्शन भी कराता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल हो रहा है. जिसमें वह बेटी के साथ बिल्कुल बच्चा बन गए. इस वीडियो में उनकी बेटी घुटनों के बल चलने की कोशिश कर रही है, तो रोहित भी घुटनो के बल चलकर बेटी की हौसलाअफजाई कर रहे हैं.

