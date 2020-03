Nz vs Ind 2nd Test, Day 2: फिर चरमरायी बल्लेबाजी, टीम इंडिया पर हार का संकट

क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन ही टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई है. पहली पारी में मेजबानों के खिलाफ सिर्फ सात रन की बढ़त लेने के बाद दूसरी पारी में भारतीय बल्लेबाजी की हवा निकल गई. और भारत ने दिन का खेल खत्म होने के समय अपने छह विकेट सिर्फ 90 रन पर ही गंवा दिए हैं. हनुमा विहारी 5 और ऋषभ पंत 1 रन पर हैं. उसकी कुल बढ़त सिर्फ 97 की है. कहा जा सकत है कि यहां से तस्वीर हार और सीरीज सफाए की दिखने लगी है. भारत की इस हालत के लिए जिम्मेदार ट्रेंट बोल्ट रहे, जिन्होंने तीन विकेट लिए.बोल्ट ने सिर्फ 9 ओवर में 12 रन देकर तीन विकेट चटकाए और वह भारतीय बल्लेबाजों के लिए बड़ी दहशत साबित हुए. वहीं न्यूजीलैंड अपनी पहली पारी में 235 रन बनाकर आउट हो गया. इस तरह भारत को सात रन की मामूली बढ़त हासिल हुई. कीवी टीम के लिए टॉम लैथम ने 52 और निचले क्रम में कायले जैमिसन ने 49 रन बनाए. भारत के लिए मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा चार और बुमराह ने तीन विकेट लिए, जबकि रवींद्र जडेजा ने दो बल्लेबाजों को आउट किय, तो एक विकेट उमेश यादव को मिला.

That's Stumps on Day 2 of the 2nd Test. #TeamIndia end the day at 90 for 6 and lead New Zealand by 97 runs. #NZvIND



