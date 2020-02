खास बातें पहले टेस्‍ट में भारतीय बैट्समैन रहे थे नाकाम सीरीज में 0-1 से प‍िछड़ रही है व‍िराट की टीम व‍िराट, रहाणे और ऋषभ पंत सस्‍ते में आउट हुए

New Zealand vs India, 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ टेस्‍ट सीरीज में भारतीय बल्‍लेबाजों का खराब प्रदर्शन क्राइस्‍टचर्च के दूसरे टेस्‍ट मैच (New Zealand vs India, 2nd Test) में भी जारी है. शन‍िवार से शुरू हुए दूसरे टेस्‍ट के पहले ही द‍िन भारतीय टीम (Indian Team)63 ओवर में 242 रन पर ढेर हो गई. मैच में पृथ्‍वी शॉ, चेतेश्‍वर पुजारा और हनुमा व‍िहारी ने अर्धशतक बनाए लेक‍िन कप्‍तान व‍िराट कोहली (Virat Kohli)सह‍ित अन्‍य बल्‍लेबाजों ने बुरी तरह न‍िराश क‍िया. कप्‍तान कोहली मैच में केवल सात रन बना पाए जबक‍ि टेस्‍ट फॉर्मेट में टीम के उपकप्‍तान अज‍िंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) 7 रन बनाकर पवेल‍ियन लौट पाए. टीम प्रबंधन ने इस मैच में भी ऋद्ध‍िमान साहा पर युवा ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को तरजीह दी थी लेक‍िन वे केवल 12 रन ही बना पाए. इससे पहले वेल‍िंगटन के पहले टेस्‍ट में भी भारतीय बल्‍लेबाजों ने लचर प्रदर्शन क‍िया था और टीम को 10 व‍िकेट की हार का सामना करना पड़ा था.

बहरहाल, ऐसा लगता है पहले टेस्‍ट की नाकामी से भारतीय बल्‍लेबाजों ने सबक नहीं सीखा और दूसरे टेस्‍ट की पहली पारी में भी खराब प्रदर्शन क‍िया. भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन पर फैंस का गुस्‍सा फूट पड़ा. एक फैन ने अपने कमेंट में पूछा- क‍िसकी नजर लग गई. कुछ अन्‍य फैन ने तल्‍ख अंदाज में भारतीय बल्‍लेबाजों को घरेलू मैदान का ही शहंशाह बताया. एक फैन ने ल‍िखा-अभी आप वेस्‍टइंडीज टीम को बुलाओ तो सभी बल्‍लेबाज सेंचुरी करेंगे. एक अन्‍य यूजर ने ल‍िखा-शमी और बुमराह को पहले बैट‍िंग के ल‍िए भेजो. नजर डालते हैं बल्‍लेबाजों के खराब प्रदर्शन पर फैंस के र‍िएक्‍शन पर..



Kis ki nazar lg gyi #TeamIndia ko — Supriya Rajput (@SupriyaRajput20) February 29, 2020

We need west indies team touring India asap. Sab century karenge. — Sarang Benare (@Sarang046) February 29, 2020

Kohli Captaincy is poor without Dhawan KL Rahul Rohit sharma — pramod KC (@itspramodkc) February 29, 2020

not bad,tail end and middle was not strong enough,prithvi,vihari and pujara was good — Hari Krish (@harikrishD2) February 29, 2020

Time has come to play home series against either Sri Lanka, South Africa or West Indies ... after India ???????? wins comfortably then extend #teammanagement contract as usual & then @IPL comes & everyone forgets @sachin_rt@SGanguly99@bhogleharsha@cricketwallah@RaviShastriOfc — Guptarahul (@ozvic27) February 29, 2020

kohli bola tha tez khelne ke lie..ho gaya uske man ka — ashu (@ashutos24206008) February 29, 2020

मुझे लगता है

फिर हारोगे तुम

टॉप आर्डर के कुछ करते ही नही हैं

कोहली जी नही चलेंगे तब तक नही जीतेगा इंडिया — Mr_raftaarkhan_3 (@3Raftaarkhan) February 29, 2020

बीसीसीआई मोहम्मद शमी और बुमरा को पंत के आगे भेजा करो ये दोनों अच्छी बैटिंग करते है पंत से. — Yogesh Chaudhari (@YogeshC18797167) February 29, 2020

मैच में आज भारतीय टीम एक समय चायकाल तक पांच विकेट 194 रन बनाकर थोड़ी सम्माजनक स्थिति में थी. लेकिन चायकाल के बाद वह 48 रन और जोड़कर 242 रन पर सिमट गई. मेजबान न्यूजीलैंड ने इसके जवाब में दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 38 रन बना लिए है और वह अभी भारत के स्कोर से 204 रन पीछे है. स्टंप्स के समय टॉम लाथम 40 गेंदों पर एक चौके के सहारे 12 और टॉम ब्लैंडल 51 गेंदों पर तीन चौकों के मदद से 19 रन बनाकर नाबाद लौटे.

