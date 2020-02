New Zealand vs India, 2nd Test: न्‍यूजीलैंड के ख‍िलाफ दो टेस्‍ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम भारी दबाव में है. व‍िराट की टीम इंड‍िया सीरीज का पहला टेस्‍ट मैच 10 व‍िकेट से हारकर सीरीज में 0-1 से प‍िछड़ रही है. टीम इंड‍िया की 'मजबूत' बल्लेबाजी लाइन अप को न्यूजीलैंड के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाले दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट (New Zealand vs India, 2nd Test) मैच में फिर से कड़ी परीक्षा से गुजरना होगा क्योंकि कीवी तेज गेंदबाज शॉर्टपिच गेंदों के अपने मारक अस्त्र का खुलेआम इस्तेमाल करने के लिये तैयार हैं. आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जा रही सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम रहे थे. भारतीय बल्लेबाजी के इस प्रदर्शन ने टीम को बुरी तरह हिलाकर रख दिया और कोच रवि शास्त्री भी इससे सहमत हैं.

#TeamIndia covered all bases at the training session at the Hagley Oval ahead of the 2nd and final Test against New Zealand.#NZvINDpic.twitter.com/AxIRVayQKL