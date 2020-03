New Zealand vs India 2nd Test, Day 2 Live: न्यूजीलैंड का आठवां झटका, जडेजा को दूसरी सफलता

New Zealand vs India Live Cricket Score: क्राइस्टचर्च में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कर रहा है.और लंच के बाद का खेल शुरू हो गया है. सुबह न्यूजीलैंड ने अपने शनिवार के स्कोर बिना किसी नुकसान के 63 रन से आगे खेलना शुरू किया. और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए मेजबान टीम के पांच विकेट चटकाकर उसे पर दबाव ला दिया.

इससे पहले शनिवार से शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को पहली पारी में 242 पर समेटने के बाद अपनी पहली पारी में ठोस शुरुआत करते हुए दिन का खेल खत्म होने पर बिना नुकसान के 63 रन बनाए थे. और वह फिलहाल भारत से 179 रन पीछे थे. टॉम लैथम 27 और टॉम ब्लंडेल 29 पर थे. मैच का पहला दिन भारतीय गेंदबाजों के लिए भी निराशाजनक रहा और पेस तिकड़ी एक भी विकेट लेने में नाकाम रही थी. शनिवार को ही बैटिंग का न्योता पाने के बाद भारतीय टीम पहले ही दिन अपनी पहली पारी में 242 रनों पर सिमट गई. उसके लिए पृथ्वी शॉ और चेतेश्रर पुजारा ने 54-54, जबकि हनुमा विहारी ने 55 रन बनाए. भारतीय पारी को कम स्कोर पर समेटने का काम किया जैमिसन ने, जिन्होंने पांच विकेट चटकाए. इससे पहले बारिश के कारण मैदान गीला होने के कारण मैच लगभग डेढ़ घंटा देरी से शुरू हुआ. साथ ही भारतीय टीम ने अपनी इलेवन में दो बदलाव किए. चोटिल ईशांत शर्मा की उमेश यादव को इलेवन में शामिल किया गया, तो आर. अश्विन की जगह रवींद्र जडेजा को जगह दी गई. यह फैसला बल्लेबाजी को मजबूत करने के लिए लिया गया, लेकिन रवींद्र जडेजा बल्ले से योेगदान देने में नाकाम रहे.

New Zealand have won the toss and they will bowl first in the 2nd Test.#NZvINDpic.twitter.com/YjiGwdj8a7