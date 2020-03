NZ vs IND 2nd Test: कुछ ऐसे विराट कोहली रिपोर्टर के इस सवाल पर भड़क गए और...

अब न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट (NZ vs IND 2nd Test) में हार के बाद विदेशी मीडिया को और बातों पर भी उंगली उठाने का मौका मिल गया गया है. क्राइस्टचर्च में मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एक रिपोर्टर ने कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के उनके मैदान पर बर्ताव को लेकर उंगली उठायी, तो भारतीय कप्तान ने इस रिपोर्टर को फटकार लगा दी. एक तो पहले से ही विराट कोहली (Virat Kohli) का मूड दूसरे टेस्ट में करीब ढाई दिन में ही खत्म हो गया. ऐसे में किसी भी कप्तान के मूड को समझा जा सकता है. और ऐसे में जब रिपोर्ट ने भारतीय कप्तान पर बहुत ही कड़ा सवाल दागा, तो उन्होंने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई. भारत को क्राइस्टचर्च टेस्ट में न्यूजीलैंड के हाथों मैच के तीसरे दिन सोमवार को सात विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा.

