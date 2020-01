भारत ने वही टीम रखी है जो पहले दो टी20 मैचों में खेली थी.न्‍यूजीलैंड ने ब्‍लेयर ट‍िकनर की जगह पर स्‍कॉट कुग्‍लेज‍िन को प्‍लेइंग इलेवन में स्‍थान द‍िया है.

#TeamIndia will take on the @BLACKCAPS in the 3rd T20I at the Seddon Park.



Will the men in blue seal the series?



Live action starts at 12.30 PM IST #NZvINDpic.twitter.com/TLkc1yojo2