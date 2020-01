खास बातें पूछा-जब सुपर ओवर में ही र‍िजल्‍ट तो 20 ओवर क्‍यों? इस कमेंट के साथ में कैफ ने स्‍माइली भी लगाई इरफान पठान और लक्ष्‍मण ने भी टीम इंड‍िया को सराहा

New Zealand vs India, 4th T20: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के तीसरे मैच के बाद चौथे मैच में फैसला सुपर ओवर में हुआ और न्‍यूजीलैंड को फ‍िर हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम ने वेल‍िंगटन के चौथे टी20 मैच (New Zealand vs India, 4th T20)में पहले बैट‍िंग करते हुए 20 ओवर में 8 व‍िकेट खोकर 165 रन बनाए. भारत के ल‍िए केएल राहुल ने 39 और मनीष पांडे ने नाबाद 50 रन की पारी खेली. जवाब में कीवी टीम भी 20 ओवर में 7 व‍िकेट खोकर 165 रन ही बना सकी. कॉल‍िन मुनरो ने 64 और व‍िकेटकीपर सेइफर्ट ने 57 रन की तेज पारी खेली, लेक‍िन इसके बावजूद आख‍िरी के ओवरों में जाकर कीवी टीम लड़खड़ा गई. मैच फ‍िर टाई हुआ. फैसला सुपर ओवर से हुआ और भारतीय टीम में खाते में आई एक और जीत.. मोहम्‍मद कैफ, वीवीएस लक्ष्‍मण और और इरफान पठान जैसे पूर्व क्र‍िकेटरों ने इस जीत पर टीम इंड‍िया की जमकर सराहना की और इसे बधाई दी.

अपने रोचक ट्वीट में कैफ ने रोचक अंदाज में ऐसा सवाल क‍िया ज‍िस पर फैंस भी मुस्‍कुराए ब‍िना नहीं कर पाए. कैफ (Mohammad Kaif) ने अपने ट्वीट में ल‍िखा, 'जब सुपर ओवर में र‍िजल्‍ट है तो 20 ओवर क्‍यों हैं? (उन्‍होंने इस बात के साथ में स्‍माइली भी लगाई है.)' उन्‍होंने आगे ल‍िखा क‍ि एक बार फ‍िर भारतीय टीम ने संघर्ष क्षमता द‍िखाई.जब मैच न्‍यूजीलैंड के खाते में जा रहा था तब भी ह‍िम्‍मत नहीं हारी. इससे काफी सीखने की जरूरत है. पूर्व क्र‍िकेटर इरफान पठान (Irfan Pathan) ने ट्वीट में ल‍िखा, 'सांसों को रोक देने वाला मैच फ‍िर से जीतने के ल‍िए टीम इंड‍िया को ढेर सारी बधाई. यह टीम की मजबूती को द‍िखाता है. हर मैच में नया हीरो सामने आ रहा है. टीम के सामने जो भी चुनौती दी जा रही है वह पूरा मजा लेते हुए इसका सामना कर रही है.' वीवीएस लक्ष्‍मण (VVS Laxman)ने सुपर ओवर में भारतीय टीम की जीत को सराहा है.

Jab SuperOver mein result aana hai, why have the 20 overs



One again what fight from India, not giving up when it was New Zealand's game quite easily. So much to learn from and love about this Team India #NZvsIndpic.twitter.com/DTTPRVVcFr — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 31, 2020

big congratualtions to team India on winning the nerve wracking game again.Shows the strength of the team. Every game there is a new hero.They enjoying every challenge thrown at them. #nzvsind#SuperOver — Irfan Pathan (@IrfanPathan) January 31, 2020

Quite Incredible to have a #SuperOver in back to back matches. The Indian seamers were simply outstanding in the last 3 overs to defend 18 . Love this quality of fighting till the end from India. Great win #NZvsIndpic.twitter.com/Eq9lV83xcf — VVS Laxman (@VVSLaxman281) January 31, 2020

टीम के कोच और पूर्व क्र‍िकेट रव‍ि शास्‍त्री और भारतीय क्र‍िकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने भी भारतीय टीम की जीत के बाद एक ट्वीट क‍िया.

वेल‍िंगटन में खेले गए इस मैच में दोनों ही टीमों ने 20 ओवर में 165 रन का स्‍कोर बनाया.न्‍यूजीलैंड के आमंत्रण पर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 व‍िकेट खोकर 165 रन बनाए. केएल राहुल ने 39 और मनीष पांडे ने नाबाद 50 रन की पारी खेली. जवाब में कीवी टीम भी 7 व‍िकेट खोकर 165 रन ही बना सकी. कॉल‍िन मुनरो ने 64 और व‍िकेटकीपर सेइफर्ट ने 57 रन की तेज पारी खेली. आख‍िरी ओवर में टीम को 7 रन की जरूरत थी लेक‍िन शारदुल ठाकुर ने आख‍िरी ओवर में केवल छह रन द‍िए और दो व‍िकेट ले डाले. इस ओवर में दो बल्‍लेबाज रन आउट भी हुए. मैच टाई रहने पर फैसला सुपर ओवर से हुआ. न्‍यूजीलैंड ने सुपर ओवर में 13 रन बनाए. भारत के पास जीत के ल‍िए 14 रन का टारगेट था ज‍िसे भारत के पांच गेंदों पर ही हास‍िल कर ल‍िया. कर‍िश्‍माई आख‍िरी ओवर फेंकने वाले शारदुल ठाकुर मैन ऑफ द मैच रहे.