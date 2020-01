खास बातें कहा-सुपर ओवर में राहुल-संजू को भेजना चाहता था ओपन‍िंग करने राहुल बोले-आपको मेरे साथ ओपन‍िंग के ल‍िए चलना चाह‍िए तीसरा टी20 मैच भी सुपर ओवर में जीती थी टीम इंड‍िया

New Zealand vs India, 4th T20: भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का लगातार दूसरा मैच सुपर ओवर तक गया और न्‍यूजीलैंड को फ‍िर हार नसीब हुई. लगातार दो मैचों में जीत के नजदीक पहुंचने के बावजूद न्‍यूजीलैंड टीम इस हार के ल‍िए अपने बल्‍लेबाजों को ज‍िम्‍मेदार मान सकती है जो आख‍िरी क्षणों में लड़खड़ा गए और मैच का फैसला सुपर ओवर में गया. तीसरे टी20 की तरह चौथे मैच (New Zealand vs India, 4th T20) में भी एक समय न्‍यूजीलैंड की जीत तय नजर आ रही थी. 19 ओवर में टीम में स्‍कोर तीन व‍िकेट खोकर 159 रन था और धाकड़ बल्‍लेबाज रॉस टेलर और ट‍िम सेइफर्ट क्रीज पर थे.आख‍िरी ओवर में टीम को 7 रन की जरूरत थी और उसके छह व‍िकेट बाकी थी. लेक‍िन शारदुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने आख‍िरी ओवर में केवल छह रन द‍िए और दो व‍िकेट ले डाले. इस ओवर में दो बल्‍लेबाज रन आउट भी हुए. सुपर ओवर में फ‍िर टीम इंड‍िया ने बाजी मार ली. जीत के बाद व‍िराट कोहली (Virat Kohli) बेहद खुश नजर आए. उन्‍होंने खुलासा क‍िया क‍ि सुपर ओवर में वे राहुल और संजू सैमसन को बैट‍िंग के ल‍िए भेजने वाले थे लेक‍िन राहुल ने मुझसे कहा क‍ि आप ही (व‍िराट) मेरे साथ बैट‍िंग के ल‍िए चल‍िए.

मैच के बाद कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा, हमें ख़ुशी है कि हम इस सब तरह की परिस्थिति से गुज़र रहे हैं. उन्‍होंने बताया, ' मैं के एल राहुल और संजू को बल्लेबाज़ी के लिए भेजने वाला था लेकिन मैंने देखा क‍ि अभी संजू नए हैं और इस तरह की परिस्थिति में नही खेले हैं. इस बीच राहुल ने मुझसे आकर कहा कि आपके पास अनुभव है तो अप ही मेरे साथ बल्लेबाज़ी के लिए चलिए. व‍िराट ने कहा क‍ि अच्‍छी बात यह है क‍ि हमारे युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. मैच में न्‍यूजीलैंड की कप्‍तानी करने वाले टिम साउदी (Tim Southee) ने माना क‍ि लगातार हारना बेहद न‍िराशाजनक है. सुपर ओवर के बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं एक अनुभवी गेंदबाज़ हूं इसलिए मैंने सुपर ओवर में गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. लेकिन यह हमारे हक में नहीं रहा जाते-जाते उन्होंने कहा कि हमने पूरी ताक़त लगाई लेकिन हम फैसला अपने पक्ष में नहीं कर सके.

मैन ऑफ द मैच घोष‍ित क‍िए गए तेज गेंदबाज शारदुल ठाकुर (Shardul Thakur) ने कहा कि काफी खुश हूं कि मुकाबला हमारी रुख में झुका. पिछले दो मुकाबले में दो सुपर ओवर हुआ और दोनों में हमने बाज़ी मारी वो काबिले तारीफ़ है. अपनी बल्लेबाज़ी पर उन्‍होंने कहा कि खुद से थोड़ा निराश हूँ कि मैं एक बड़ी पारी नहीं खेल पाया. आगे कोशिश करूंगा कि ग़लत शॉट खेलकर आउट नहीं होऊं. उन्‍होंने कहा, 'मैंने ये बात पिछले मुकाबले से सीखी कि आखिरी तक हार नहीं मानना चाहिए.'

