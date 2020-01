NZ vs IND: ...लेकिन रिकॉर्डों का पलड़ा तो न्यूजीलैंड की ओर झुक रहा

ऑस्ट्रेलिया को हाल ही में पटखनी देने के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड (Nz vs Aus) की जमीं पर अगले कुछ ही दिनों के भीतर अपने एक और अभियान की शुरुआत करेगी. पांच टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 24 (शुक्रवार) को ऑकलैंड में खेला जाएगा. जब पिछली भारत ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तो टीम इंडिया ने टी20 सीरीज जीती थी. अब यही सवाल है कि क्या भारत पिछली बार की टी20 सीरीज जीत की कहानी को दोहरा पाएगा. वैसे आपको बता दें कि भारत की सीरीज जीत के बावजूद आंकड़े कीवियों के पक्ष में हैं. चलिए कुछ आंकड़ों से आपका परिचय करा देते हैं.

NEWS: India's ODI squad against New Zealand announced: Kohli (C), R. Sharma (VC), P. Shaw, Rahul, Shreyas, M. Pandey, Pant (WK), S. Dube, Kuldeep, Chahal, Jadeja, Bumrah, Shami, Saini, S. Thakur, Kedar



Dhawan ruled out of T20I and ODI series. Details - https://t.co/lw5gZey833pic.twitter.com/5ATv8QTLLe