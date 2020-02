Harbhajan Singh : न्‍यूजीलैंड के मध्‍य क्रम के बल्‍लेबाज रॉस टेलर (Ross Taylor)के नाबाद शतक के सहारे न्‍यूजीलैंड ने बुधवार को पहले वनडे मैच (New Zealand vs India, 1st ODI) में भारत को चार व‍िकेट से हरा द‍िया. हैम‍िल्‍टन में खेले गए इस मैच में रॉस टेलर ने नाबाद 109 रन की धमाकेदार पारी खेली और टॉम लॉथम व हेनरी न‍िकोल्‍स के साथ म‍िलकर टीम को जीत द‍िला दी. मैच में न्‍यूजीलैंड टीम 347 रन के व‍िशाल स्‍कोर को चेज कर रही थी लेक‍िन टेलर के धमाकेदार शतक ने जीत को आसान बना डाला. मैच में मेजबान न्‍यूजीलैंड की जीत के बाद भारत के ऑफ स्‍प‍िनर हरभजन स‍िंह ने रॉस टेलर की जमकर प्रशंसा की. इस दौरान भज्‍जी में चुटकी लेते हुए टेलर से ऐसा सवाल पूछा क‍ि हर कोई मुस्‍कुराए बगैर नहीं रह सका. हरभजन (Harbhajan Singh) ने अपने ट्वीट में ल‍िखा-गजब की पारी रॉस टेलर...बहुत बढ़‍िया..आप मुझे एक बात बताइए जब भी आप शतक बनाते है तो हर बार अपनी जीभ बाहर क्‍यों न‍िकालते हैं (Harbhajan Singh Takes Dig At Ross Taylor)..गुड गेम ऑफ क्र‍िकेट..

What a knock @RossLTaylor well done.. tell me why do u put the tongue out every time score 100??? good game of cricket #indvsnzpic.twitter.com/XjNuXVxrTW