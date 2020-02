खास बातें तीसरे वनडे में राहुल ने खेली थी शतकीय पारी नीशाम ने ट्वीट में ल‍िखा-अप्रैल के ल‍िए भी रन बचाकर रखो राहुल की टीम क‍िंग्‍स इलेवन से ही आईपीएल में खेलेंगे नीशाम

New Zealand vs India: न्‍यूजीलैंड की टीम ने भारत के हाथों टी20 सीरीज में म‍िली 'करारी' हार का बदला तीन मैचों की वनडे सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप करके ल‍िया है. सीरीज के अंतर्गत मंगलवार को खेले गए तीसरे और अंत‍िम वनडे (New Zealand vs India, 3rd ODI)में कीवी टीम ने 5 व‍िकेट की जीत हास‍िल की और सीरीज पर 3-0 से कब्‍जा जमा ल‍िया. मैच में पहले बैट‍िंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 व‍िकेट खोकर 296 रन का स्‍कोर बनाया. भारतीय टीम के स्‍कोर में केएल राहुल (KL Rahul)ने शतक लगाया. हालांक‍ि राहुल की यह पारी भारत को जीत नहीं द‍िला सकी और न्‍यूजीलैंड ने मार्ट‍िन गप्‍ट‍िल, हेनरी न‍िकोल्‍स और कॉल‍िन ड‍ि ग्रैंडहोम के अर्धशतक के सहारे मैच जीत ल‍िया. मैच के बाद कीवी हरफनमौला जेम्‍स नीशाम (James Neesham) ने केएल राहुल के साथ एक फोटो ट्वीट की, ज‍िसमें वे और यह भारतीय बल्‍लेबाज आमने-सामने खड़े नजर आ रहे हैं और दोनों ने मुट्ठी बांध रखी है. उन्‍होंने फोटो के साथ कैप्‍शन में ल‍िखा- Paper, scissors, rock? फोटो के साथ नीशाम ने लॉफ‍िंग इमोजी लगाई है.

सीरीज हार के बाद व‍िराट कोहली बोले, 'फील्‍ड‍िंग ने हमें फ‍िर से डाउन क‍िया...'

Don't forget to save some runs for April aye @klrahul11 ? — Jimmy Neesham (@JimmyNeesh) February 11, 2020

एक अन्‍य ट्वीट में नीशाम ने राहुल की बल्‍लेबाजी की तारीफ करते हुए उन्‍हें सलाह भी दी है. कीवी प्‍लेयर ने इस ट्वीट में ल‍िखा-अप्रैल के ल‍िए अपने कुछ रन बचाकर रखना नहीं भूलना @klrahul11.नीशाम ने यह सलाह संभवत: मार्च माह के अंत में आयोज‍ित होने वाली इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग के ल‍िए दी है. टूर्नामेंट में केएल राहुल क‍िंग्‍स इलेवन पंजाब के कप्‍तान हैं और नीशाम भी इसी टीम के ल‍िए खेलेंगे.

माउंट मोनगानुई पर खेले गए सीरीज के तीसरे वनडे मैच में न्‍यूजीलैंड के कप्‍तान केन व‍िल‍ियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला क‍िया. मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारत ने केएल राहुल (KL Rahul) के शतक (112 रन ) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के अर्धशतक (62 रन) की बदौलत 50 ओवर में 7 व‍िकेट पर 296 रन बनाए थे. भारत के सम्‍मानजनक स्‍कोर का अंदाज न्‍यूजीलैंड ने पेशेवर अंदाज में क‍िया. ओपनर मार्ट‍िन गप्‍ट‍िल (66), हेनरी न‍िकोल्‍स (80) और ऑलराउंडर कॉल‍िन ड‍ि ग्रैंहडोम के अर्धशतकों (28 गेंदों पर नाबाद 58 रन) की मदद से टारगेट 47.1 ओवर में 5 व‍िकेट खोकर हास‍िल कर ल‍िया.

