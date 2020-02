खास बातें मैच मेंं न व‍िराट खेले और न व‍िल‍ियमसन व‍िराट ने रेस्‍ट ल‍िया, चोट‍िल हैं व‍िल‍ियसमन मैच के दौरान बाउंड्री के बाहर बात करते हुए फोटो हुए थे वायरल

NZ vs IND: बाउंड्री के बाहर द‍िखे व‍िराट कोहली और केन व‍िल‍ियमसन, फैन बोले-दुन‍िया के सबसे महंगे 'बॉटल बॉय'... भारत और न्‍यूजीलैंड के बीच पांच टी20 मैचों की सीरीज के आख‍िरी मुकाबले (New Zealand vs India, 5th T20) में व‍िराट कोहली (Virat Kohli) और मेजबान टीम के केन व‍िल‍ियमसन (Kane Williamson)प्‍लेइंग इलेवन का ह‍िस्‍सा नहीं थे. व‍िराट ने जहां नए प्‍लेयर्स को मौका देने के ल‍िए खुद को बाहर रखा, वहीं शोल्‍डर इंजुरी के कारण केन व‍िल‍ियमसन भी इस मैच में नहीं खेले. पांचवें टी20 मैच में भारतीय टीम की कप्‍तानी रोह‍ित शर्मा और न्‍यूजीलैंड की कप्‍तानी ट‍िम साउदी ने की. वैसे, व‍िल‍ियमसन इंजुरी के कारण सीरीज के चौथे मैच में नहीं खेले थे. रव‍िवार के आख‍िरी मैच में भारतीय टीम ने 7 रन से जीत हास‍िल करते हुए 5-0 के एकतरफा अंतर से सीरीज अपने नाम की. टी20 इंटरनेशनल के इत‍िहास में यह पहली बार जब क‍िसी टीम ने 5-0 के अंतर से सीरीज में क्‍लीन स्‍वीप की है. मैच के दौरान दोनों कप्तान हल्के-फुल्के अंदाज में वाटर बॉटल ल‍िए हुए बाउंड्री लाइन के बाहर बैठकर बातें करते दिखे जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. बस फ‍िर क्‍या था, भारतीय टीम की धमाकेदार जीत के साथ व‍िराट और व‍िल‍ियमसन की यह 'जुगलबंदी' भी सोशल मीड‍िया पर चर्चा का व‍िषय बन गई.

व‍िराट और केन के साथ-साथ बैठकर बात करते हुए देखकर फैंस को बेहद हैरानी हुई. इस दौरान दोनों धाकड़ प्‍लेयर बातचीत में व्‍यस्त नजर आए. सोशल मीड‍िया पर इन दोनों को देखकर लोगों ने रोचक कमेंट क‍िए. मशहूर क्र‍िकेट आंकड़ाव‍िद मोहनदास मेनन ने भी इस खास फोटो पर खास कमेंट क‍िया. क‍िसी फैन ने जहां इन दोनों को दुन‍िया का महानतम बॉटल बॉय बताया तो क‍िसी ने ल‍िखा क‍ि 10 साल बाद कोहली और केन व‍िल‍ियमसन को यह फोटो देखकर गर्व महसूस होगा. एक फैन ने ल‍िखा-फायर एंड आइस टुगेटर. यहां फायर का व‍िशेषण क्र‍िकेट के ल‍िए जुनून को देखते हुए व‍िराट और आइस का व‍िशेषण ठंडे द‍िमाग से काम करने वाले केन व‍िल‍ियमसन के ल‍िए इस्‍तेमाल क‍िया गया. नजर डालते हैं दोनों प्‍लेयर्स की इस खास फोटो को लेकर फैंस के रोचक कमेंट्स पर...

Fire & ice together.... — Asif Siraj Ansari (@0786asifsiraj) February 2, 2020

10 yrs after kohli Williams would be proud on this pic — Manmohan pundir ???????? (@_Sareef_Ladka) February 2, 2020

That looks cool pic.twitter.com/B6acpLLfwK — Robin Singh Rajput???????? (@biharihuBC) February 2, 2020

Good gesture — adil (@adil47324595) February 2, 2020

Both are Great captain — Vikas Yadav (@vikasyadav9453) February 2, 2020

This should be cover pic ICC — Gopi '96 (@Gopibudamcharl1) February 2, 2020

माउंट माउंगानुई में खेले गए इस पांचवें टी20 में भारतीय टीम ने 20 ओवर में 3 व‍िकेट खोकर 163 रन का स्‍कोर बनाया. केएल राहुल ने 33 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्‍कों की मदद से 45 रन बनाए जबकि रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma)41 गेंदों पर तीन चौकों और इतने ही छक्‍कों की मदद से 60 रन बनाकर र‍िटायर हुए. श्रेयस अय्यर 33 और मनीष पांडे 11 रन बनाकर नाबाद रहे. जवाब में कीवी टीम20 ओवर में 9 व‍िकेट खोकर 156 रन ही बना सकी. ट‍िम सेइफर्ट और रॉस टेलर नेअर्धशतक जमाए. सेइफर्ट ने 50 और टेलर ने 53 रन बनाए, लेक‍िन इन दोनों के आउट होने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने स्‍थ‍ित‍ि को बखूबी न‍ियंत्र‍ित क‍िया और मेजबान टीम को 156 रन के स्‍कोर पर ही रोक द‍िया. भारत के ल‍िए मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने सर्वाध‍िक तीन व‍िकेट ल‍िए जबक‍ि नवदीप सैनी और शारदुल ठाकुर ने दो-दो व‍िकेट लेकर भारत को मैच में जीत द‍िला दी. सीरीज 5-0 के अंतर से टीम इंड‍िया के नाम रही. केएल राहुल को मैन ऑफ द सीरीज घोष‍ित किया गया.